La situazione sulla panchina della Nazionale italiana di calcio si complica: il commissario tecnico potrebbe essere sollevato dall’incarico, mettendo a rischio la stabilità del progetto. La questione riguarda anche Maldini, che potrebbe decidere di fare un passo indietro. Le decisioni sono attese nelle prossime ore e potrebbero cambiare il quadro delle nomine e delle strategie future della squadra nazionale. La crisi coinvolge i vertici del calcio italiano, con tensioni in atto sui ruoli chiave.

Nuove grane per i vertici del calcio italiano: quando sembrava risolta la questione ct della Nazionale ecco che rischia di risaltare tutto quanto. Sono ore di fuoco per la panchina della Nazionale italiana. Dopo aver ricevuto il no di Pep Guardiola, Paolo Maldini e Leonardo si sono mossi con decisione sulla pista che porta ad Andrea Pirlo. Sembrava ormai solo questione di tempo l’arrivo dell’ex Milan a Coverciano, ma un polverone rischia di far saltare non solo la sua candidatura, ma il nuovo progetto ancor prima di iniziare, almeno secondo quanto riportato dai principali media sportivi. (AnsaFoto) – serieanews Come si legge sulla Gazzetta... 🔗 Leggi su Serieanews.com

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© Serieanews.com - Italia, dilemma Pirlo: rischia di saltare tutto, e anche Maldini potrebbe fare un passo indietro

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