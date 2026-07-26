Italia di bronzo nella VNL femminile | vittoria 3-1 contro la Cina!

L’Italia ha conquistato il bronzo nella Volleyball Nations League femminile 2026, battendo la Cina per 3-1 nella finale per il terzo posto. La partita si è svolta il 22 luglio a Macao, in Cina. È stata una vittoria che ha portato le azzurre sul podio del torneo, con un risultato che ha concluso la competizione di quest’anno.

Italia conquista il bronzo nella Volleyball Nations League 2026. Risultato emozionante per le azzurre. Il 22 luglio 2026, la nazionale femminile italiana di pallavolo ha trionfato nella lotta per il bronzo nella Volleyball Nations League (VNL) 2026, svoltasi a Macao, Cina. Dopo aver vinto due edizioni consecutive, la squadra allenata da Julio Velasco ha affrontato le padrone di casa, la Cina, portando a casa una vittoria convincente con il punteggio di 3-1. L’Italia, dopo aver perso in semifinale contro il Brasile al tiebreak, ha dimostrato la sua resilienza e determinazione nel match per il terzo posto. Le azzurre hanno iniziato con grande energia, vincendo il primo set 25-16, ma hanno subito un momento di calo nel secondo set, perdendo 23-25. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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