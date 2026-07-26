VNL 2026 Italia di bronzo | le azzurre battono la Cina 3-1 a Macao

Da sportface.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le azzurre di pallavolo hanno battuto la Cina 3-1 nel torneo VNL 2026 a Macao, conquistando il terzo posto. La squadra ha vinto i set con i punteggi di 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13, dopo aver subito una sconfitta al tie-break contro il Brasile.

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Pronta reazione della squadra di Julio Velasco dopo la sconfitta al tie-break contro il Brasile. La Nazionale chiude al terzo posto grazie al successo per 25-16, 23-25, 25-22, 25-13. L’Italia sale sul terzo gradino del podio della Volleyball Nations League femminile 2026. A Macao, nella finale per il bronzo, le azzurre di Julio Velasco hanno superato la Cina per 3-1 con i parziali di 25-16, 23-25, 25-22 e 25-13. Capitan Anna Danesi e compagne hanno così conquistato il primo bronzo dell’Italia nella storia della Volleyball Nations League. Le azzurre rientreranno in Italia martedì 28 luglio con un volo diretto da Hong Kong a Milano. Dopo alcuni giorni di riposo, inizierà la preparazione in vista degli Europei. 🔗 Leggi su Sportface.it

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