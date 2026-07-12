Oggi si gioca Italia-Cina nella Nations League femminile di volley, in programma domenica 12 luglio alle 14. La partita si svolge durante il torneo 2026, con l’Italia già qualificata alle Final Eight. La sfida si tiene in un impianto sportivo e sarà trasmessa in diretta streaming e su tv. La nazionale italiana affronta la Cina senza possibilità di qualificazione, mantenendo alta la concentrazione per questa gara.

La qualificazione alle Final Eight è già stata conquistata, ma l’Italia non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia. La sfida contro la Cina, in programma domenica 12 luglio alle ore 14.00 italiane alla Kai Tak Arena di Hong Kong, chiuderà il cammino delle azzurre nella fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 e rappresenterà un passaggio importante per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento decisivo di Macao. In palio ci sono punti preziosi per consolidare il piazzamento nella parte alta della classifica e, allo stesso tempo, la possibilità di affinare ulteriormente automatismi e condizione in vista della fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Italia-Cina oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VNL Femminile 2026: Carlotta Cambi dopo Italia-USA 0-3

Notizie e thread social correlati

Italia-USA oggi in tv, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingOggi in diretta tv si gioca Italia contro Stati Uniti nella Nations League femminile di volley 2026.

Italia-Ucraina oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingOggi si gioca l’ultima partita della fase preliminare della Volleyball Nations League femminile 2026, con l’Italia che affronta l’Ucraina a Hong Kong.

Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Cina, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Volleyball Nations League 2026: l'Italia vince in rimonta contro il Canada e si lancia al match finale contro la Cina • Pallavolo femminile; VNL: l’Italia è sbarcata ad Hong-Kong per la week 3; Cina - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT.

Le azzurre sono sbarcate a Hong?Kong! Da oggi fino al 12 luglio la Week 3 di VNL può regalare il pass per le Finals di Macao. Terzo posto in classifica e debutto contro l’Ucraina: che impatto avrà l’Italia? #VNL2026 x.com

L'Italia in Cina per i Mondiali: primo avversario la FranciaLe azzurre esordiranno nelle prime ore del mattino italiano (5.00) a Hangzhou in Cina contro la nazionale transalpina. Nella Pool D incontrerà inoltre il Brasile, Campione in carica, e Thailandia ... corrieredellosport.it

Dove vedere in tv Italia-Cina, Nations League volley femminile 2026: orario, programma, streamingL’Italia affronterà la Cina nell’ultima partita della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Dopo aver affrontato Ucraina, Belgio e Canada in quel di Hong Kong, le azzurre ... oasport.it