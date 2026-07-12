La partita tra Italia e Cina si gioca domenica 12 luglio alle 14. L’Italia, già qualificata alle Final Eight, affronta la Cina nel torneo di volley femminile della Nations League 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La squadra italiana punta a mantenere alta la concentrazione nonostante la qualificazione già ottenuta.

La qualificazione alle Final Eight è già stata conquistata, ma l’Italia non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia. La sfida contro la Cina, in programma domenica 12 luglio alle ore 14.00 italiane alla Kai Tak Arena di Hong Kong, chiuderà il cammino delle azzurre nella fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 e rappresenterà un passaggio importante per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento decisivo di Macao. In palio ci sono punti preziosi per consolidare il piazzamento nella parte alta della classifica e, allo stesso tempo, la possibilità di affinare ulteriormente automatismi e condizione in vista della fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Italia-Cina oggi in tv, Nations League volley femminile 2026: orario, canale, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VNL Femminile 2026: Carlotta Cambi dopo Italia-USA 0-3

Notizie e thread social correlati

Italia-Cina oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingOggi si gioca Italia-Cina nella Nations League femminile di volley, in programma domenica 12 luglio alle 14.

Italia-Ucraina oggi in tv, Nations League volley femminile 2026: orario, canale, programma, streamingOggi si gioca Italia-Ucraina, ultima partita della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026, trasmessa in diretta TV.

Temi più discussi: Fondazione Italia Cina inaugura nuova fase e rafforza ruolo di ponte tra i due Paesi; Italia-Cina oggi, Nations League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; VNL: azzurre in partenza per Hong-Kong; Fondazione Italia Cina torna alla sua denominazione storica e rafforza il dialogo tra i due Paesi.

Secondo l'analisi di Zhang Chenggang, Console Generale cinese a Milano, gli scambi commerciali tra Cina e Italia superano i 70 miliardi di dollari da cinque anni consecutivi, confermando relazioni economiche solide e continuative. L’Italia è oggi il 4° partner x.com

C'è una bolla finanziaria sulle banche italiane? reddit

L'Italia in Cina per i Mondiali: primo avversario la FranciaLe azzurre esordiranno nelle prime ore del mattino italiano (5.00) a Hangzhou in Cina contro la nazionale transalpina. Nella Pool D incontrerà inoltre il Brasile, Campione in carica, e Thailandia ... corrieredellosport.it

Amb. Ambrosetti alla Festa della Repubblica italiana in Cina, 'uniti dal dialogo'Italia e Cina unite da un dialogo che affonda le proprie radici nei secoli e che continua oggi attraverso relazioni economiche, culturali e umane sempre più intense. È il messaggio emerso dalle ... ansa.it