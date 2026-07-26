Italia caos sulla panchina azzurra | il caso Pirlo può far tremare anche Maldini?

Pirlo, caos sulla panchina azzurra: Paolo Maldini pronto alle dimissioni se salta la nomina del nuovo ct?. La corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della Nazionale italiana rischia di fermarsi prima ancora di cominciare. Le polemiche esplose nelle ultime ore attorno al suo legame con Fonbet, società russa di scommesse sportive di cui è stato global ambassador, hanno scatenato una tempesta politica e istituzionale che ha congelato la sua nomina. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, chiamato a una delicatissima mediazione, ha infatti deciso di prendere tempo e approfondire la questione, frenando l’iter che avrebbe portato Pirlo a diventare il nuovo ct. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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