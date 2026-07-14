Pirlo è in lizza per la panchina dell’Italia, con Maldini e Leonardo che valutano il suo profilo. L’ex centrocampista, campione del mondo nel 2006, è tra i nomi considerati per guidare la nazionale verso il Mondiale 2030. Restano in corsa anche altri allenatori, ma al momento non ci sono decisioni ufficiali. Nessuna proposta formale è stata ancora avanzata.

L’ex centrocampista campione del mondo nel 2006 sarebbe uno dei nomi considerati per il nuovo corso dell’Italia verso il Mondiale 2030. Restano sullo sfondo Conte, Mancini e la suggestione Guardiola. Andrea Pirlo entra con forza nelle valutazioni per la panchina della Nazionale. In attesa del primo vero vertice operativo per la scelta del nuovo commissario tecnico, il nome dell’ex regista azzurro è diventato uno dei profili da seguire con maggiore attenzione nel nuovo corso dell’Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Nazionale, Pirlo avanza per la panchina azzurra: Maldini e Leonardo valutano il suo profilo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nazionale, Maldini e Leonardo vogliono Pirlo come ctMaldini e Leonardo hanno espresso la volontà di proporre Pirlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Ct della Nazionale: Maldini e Leonardo pensano a Pirlo. Guardiola operazione complessaMentre si cerca il nuovo commissario tecnico della Nazionale, si fanno i nomi di Andrea Pirlo.

Temi più discussi: Ct della Nazionale: avanza l'ipotesi Pirlo; Malagò vuole Mancini, Maldini propone Pirlo: ora vertice per decidere; Nazionale di calcio, per la panchina prende quota la candidatura di Pirlo; Così la Francia ha trasformato i suoi fallimenti nella nazionale più forte del calcio mondiale.

CT della Nazionale, avanza il nome di Andrea Pirlo. @Gazzetta_it x.com

Pirlo nuovo ct della Nazionale? Clamorosa ipotesi per l’ex Juve. Perché Maldini e Leonardo ci pensanoPirlo nuovo ct della Nazionale? Clamorosa ipotesi per l’ex Juve. Perché Maldini e Leonardo pensano a lui per guidare gli Azzurri Il casting per il nuovo ct azzurro entra nel vivo con un colpo di scena ... msn.com

Ct della Nazionale: Maldini e Leonardo pensano a Pirlo. Malagò: Guardiola? Serve compatibilità...Il dt azzurro Maldini e il suo braccio destro Leonardo pensano all'ex tecnico di Juve e Sampdoria per il nuovo corso dell'Italia, in ottica Mondiale 2030 ... msn.com