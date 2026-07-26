Italia bimbo bloccato in auto sotto il sole le urla disperate della mamma | com’è potuto succedere
Un bambino è stato trovato chiuso in auto sotto il sole, mentre la madre urlava disperata. L’incidente si è verificato in un’area pubblica e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Il bambino è stato estratto dall’auto e soccorso sul posto. La scena si è conclusa con un momento di sollievo quando il bambino è stato messo in sicurezza. La rapidità degli interventi ha evitato conseguenze più gravi.
Un pomeriggio che rischiava di trasformarsi in tragedia si è concluso con un sospiro di sollievo e un grande applauso per la prontezza dei soccorritori. Momenti di paura a Cittadella, in provincia di Padova, dove un bambino di due anni è rimasto accidentalmente chiuso all’interno dell’auto della madre, parcheggiata sotto il sole. Il piccolo è stato liberato dagli agenti della polizia locale, intervenuti rompendo un finestrino dopo aver constatato che l’attesa dei vigili del fuoco avrebbe potuto aggravare la situazione. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio. Secondo la ricostruzione, la donna, una trentenne residente a Cittadella, aveva lasciato involontariamente le chiavi nell’abitacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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