Italia bimbo bloccato in auto sotto il sole le urla disperate della mamma | com’è potuto succedere

Da thesocialpost.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino è stato trovato chiuso in auto sotto il sole, mentre la madre urlava disperata. L’incidente si è verificato in un’area pubblica e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Il bambino è stato estratto dall’auto e soccorso sul posto. La scena si è conclusa con un momento di sollievo quando il bambino è stato messo in sicurezza. La rapidità degli interventi ha evitato conseguenze più gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un pomeriggio che rischiava di trasformarsi in tragedia si è concluso con un sospiro di sollievo e un grande applauso per la prontezza dei soccorritori. Momenti di paura a  Cittadella, in provincia di  Padova, dove un bambino di due anni è rimasto accidentalmente chiuso all’interno dell’auto della madre, parcheggiata sotto il sole. Il piccolo è stato liberato dagli agenti della polizia locale, intervenuti rompendo un finestrino dopo aver constatato che l’attesa dei vigili del fuoco avrebbe potuto aggravare la situazione. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio. Secondo la ricostruzione, la donna, una trentenne residente a Cittadella, aveva lasciato involontariamente le chiavi nell’abitacolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

italia bimbo bloccato in auto sotto il sole le urla disperate della mamma com8217232 potuto succedere
© Thesocialpost.it - Italia, bimbo bloccato in auto sotto il sole, le urla disperate della mamma: com’è potuto succedere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

RAFFAELE CUTOLO: Barra lo Tradisce | 711 Imputati nel Maxiprocesso NCO

Video RAFFAELE CUTOLO: Barra lo Tradisce | 711 Imputati nel Maxiprocesso NCO

Notizie e thread social correlati

Altavilla Vicentina, bimbo di 1 anno si chiude nell’auto della nonna sotto il sole: salvato dai carabinieriUn bambino di un anno è rimasto intrappolato in un'auto parcheggiata sotto il sole.

A 2 anni resta bloccato in auto sotto al sole, l’allarme della madre e i cartoni per proteggerlo: la svolta con i vigili che non aspettano i pompieriUn bambino di due anni è stato trovato bloccato in auto sotto il sole in provincia di Padova.

Si parla di: Bambino di 2 anni bloccato in auto con i finestrini chiusi, la mamma nel panico: i passanti la aiutano e chiamano i vigili; Falconara, bimbo di 10 anni molestato al parco: pedofilo viene inseguito dai presenti. Braccato viene bloccato per strada.

italia bimbo bloccato inBimbo di due anni resta bloccato in auto sotto il sole, mamma disperata: i cartoni per proteggerlo e il vetro rotto per salvarloMomenti di paura a Cittadella, in provincia di Padova, dove un bambino di due anni è rimasto accidentalmente chiuso all'interno ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web