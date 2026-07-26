Italia bimbo bloccato in auto sotto il sole le urla disperate della mamma | com’è potuto succedere

Notizia in breve

Un bambino è stato trovato chiuso in auto sotto il sole, mentre la madre urlava disperata. L’incidente si è verificato in un’area pubblica e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Il bambino è stato estratto dall’auto e soccorso sul posto. La scena si è conclusa con un momento di sollievo quando il bambino è stato messo in sicurezza. La rapidità degli interventi ha evitato conseguenze più gravi.