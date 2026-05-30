Altavilla Vicentina bimbo di 1 anno si chiude nell'auto della nonna sotto il sole | salvato dai carabinieri
Un bambino di un anno è rimasto intrappolato in un'auto parcheggiata sotto il sole. La vettura, di proprietà di una nonna, si è chiusa accidentalmente dopo che il bambino ha premuto il pulsante della chiusura centralizzata e fatto cadere il telecomando. I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno aperto il veicolo. Nessuna conseguenza grave è stata riportata.
Un bimbo di 1 anno è rimasto chiuso nell'auto della nonna, parcheggiata sotto il sole, per errore. Il bimbo avrebbe premuto per sbaglio il pulsante della chiusura centralizzata della vettura, facendo poi cadere il telecomando. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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