A 2 anni resta bloccato in auto sotto al sole l’allarme della madre e i cartoni per proteggerlo | la svolta con i vigili che non aspettano i pompieri

Un bambino di due anni è stato trovato bloccato in auto sotto il sole in provincia di Padova. La madre aveva notato l’assenza del bambino e aveva allertato i vigili, che sono intervenuti senza aspettare i pompieri. Il piccolo si trovava nell’abitacolo con i finestrini chiusi, le chiavi all’interno e la chiusura centralizzata attiva. I soccorritori hanno utilizzato cartoni per proteggere il bambino mentre intervenivano.

Un bambino di due anni è stato salvato a Cittadella, in provincia di Padova, dopo essere rimasto bloccato dentro l’auto della madre. Il piccolo si era ritrovato nell’abitacolo con tutti i finestrini alzati, le chiavi all’interno e la chiusura centralizzata attiva. Come racconta il Messaggero, è stata una pattuglia dei vigili urbani che, passando, ha notato la donna di 30 anni in evidente stato di agitazione. Con lei alcune persone arrivate in soccorso, che hanno cercato di coprire con dei cartoni i vetri dell’auto, rimasta sotto al sole. Una pattuglia della Polizia locale, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, è intervenuta intorno alle 15 dopo essere stata fermata da alcuni passanti. 🔗 Leggi su Open.online

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