Italia attesa per Pirlo ct Abodi | Un azzardo esporsi su Guardiola

L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve: Andrea Pirlo si appresta a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo giorni di attesa, le fonti indicano che la decisione finale è prossima, anche se non ancora comunicata. Il nome di Pirlo è stato più volte accostato a questa carica, e ora tutto sembra indicare che la scelta sia ormai definitiva.

AGI - Ore di attesa, le ultime forse di valutazione, anche se la decisione finale sembra essere vicina. Andrea Pirlo è pronto per sedere sulla panchina della Nazionale italiana. È lui il piano B della Figc dopo il 'no' di Pep Guardiola, che dopo dieci stagioni a Manchester ha scelto di dedicare più tempo agli affetti. Ecco quindi che a balzare in pole è un altro ex maestro del centrocampo. Il rapporto tra Pirlo e Maldini è fortissimo. Da compagni di squadra hanno vinto tutto, Paolo pensò a lui addirittura per la panchina del Milan nel 2023. È la nuova priorità del direttore tecnico azzurro, il primo degli umani in una classifica dettata dopo il rifiuto del leggendario Pep. 🔗 Leggi su Agi.it

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