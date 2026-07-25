Abodi ha criticato pubblicamente la scelta di menzionare il nome di Pep Guardiola senza avere la certezza di un suo interesse, definendolo un azzardo. Ha inoltre commentato la situazione di Pirlo, sperando che possa ottenere i risultati desiderati. Le dichiarazioni sono arrivate dopo che sono state sollevate polemiche sulla strategia comunicativa adottata, con alcuni esponenti istituzionali che hanno espresso perplessità sulla gestione delle voci di mercato.

“È stato un azzardo ” tirare fuori il nome di Pep Guardiola “non avendo la certezza di un sì “. Già arrivano le prime critiche istituzionali alla scelta del nuovo ct della Nazionale di calcio: il ministro dello Sport, Andrea Abodi, parlando a Sky Tg24 dimostra di non apprezzare il modo in cui il presidente della Figc Giovanni Malagò, insieme al direttore tecnico Paolo Maldini e a Leonardo, ha gestito la fase di selezione del nuovo allenatore degli Azzurri che ha portato – dopo il no di Guardiola – all’ ingaggio di Andrea Pirlo, ormai praticamente definito. Una virata che ha fatto molto discutere: dal fascino del tecnico spagnolo che ha rivoluzionato il calcio mondiale alla chiamata di un tecnico con poca esperienza, reduce in Italia dalle avventure complesse con Juve e Sampdoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Abodi già striglia Maldini e Malagò: “Un azzardo tirare fuori Guardiola non avendo la certezza di un sì. Pirlo? Mi auguro possa portare i risultati sperati”

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