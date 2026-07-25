Le autorità sportive italiane sono in attesa di annunciare ufficialmente la nomina dell'ex centrocampista come nuovo ct della Nazionale. Le discussioni si sono concentrate sulle opzioni disponibili, con alcune fonti che indicano un intensificarsi delle valutazioni nelle ultime ore. Il nome di Pirlo circola ormai da giorni come candidato principale, mentre il presidente della federazione ha espresso cautela riguardo a possibili alternative di rilievo.

AGI - Ore di attesa, le ultime forse di valutazione, anche se la decisione finale sembra essere vicina. Andrea Pirlo è pronto per sedere sulla panchina della Nazionale italiana. È lui il piano B della Figc dopo il 'no' di Pep Guardiola, che dopo dieci stagioni a Manchester ha scelto di dedicare più tempo agli affetti. Ecco quindi che a balzare in pole è un altro ex maestro del centrocampo. Il rapporto tra Pirlo e Maldini è fortissimo. Da compagni di squadra hanno vinto tutto, Paolo pensò a lui addirittura per la panchina del Milan nel 2023. È la nuova priorità del direttore tecnico azzurro, il primo degli umani in una classifica dettata dopo il rifiuto del leggendario Pep. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Italia, attesa per il ct Pirlo. Abodi: "Un azzardo esporsi su Guardiola"

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