Da diversi mesi nella Striscia di Gaza l’esercito israeliano sta costruendo un confine permanente per separare il territorio della Striscia che ha occupato militarmente da quello sotto l’autorità di Hamas. È un terrapieno di alcuni metri, in alcuni punti più alto, presidiato dall’esercito e affiancato da un fossato. La popolazione non può avvicinarsi e le organizzazioni umanitarie devono coordinarsi con l’esercito per attraversarlo. Il terrapieno è una relativa novità, e mostra che Israele non ha intenzione di ritirarsi dalla Striscia di Gaza. Corre perlopiù lungo la cosiddetta “linea gialla”, che di fatto delinea un’ampia area lungo tutto il confine della Striscia, lasciandone libera soltanto la parte centrale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Ilpost.it - Israele sta costruendo un muro nella Striscia di Gaza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il muro che l’Idf sta costruendo nella Striscia di GazaL’esercito israeliano sta realizzando una barriera di terra nella Striscia di Gaza, coprendo oltre il 50% dell’area sotto il suo controllo.

Israele sta costruendo una barriera di terra lunga chilometri all’interno di GazaL’esercito israeliano sta costruendo una barriera di terra lunga diversi chilometri all’interno di Gaza, separando oltre il 50% della Striscia dal...

Temi più discussi: Media Israele: Idf sta costruendo barriera che divide Gaza; Il muro che l’Idf sta costruendo nella Striscia di Gaza; Israele costruisce un muro all’interno di Gaza -; Il mondo non lo sa, ma a Gaza Israele sta costruendo un muro nel silenzio generale: 23 km per tenere in trappola i palestinesi.

La disinformazione che serve Israele: il muro lungo circa 20 km che Israele sta costruendo nella striscia di Gaza il tg di Telemeloni afferma che serve a dividere le terre occupate da Hamas NO, QUELLO È IL MURO DI UN CAMPO DI CONCENTRAMENTO x.com

Israele sta costruendo una barriera di terra lunga diversi chilometri all'interno di Gaza, approfondendo la sua divisione reddit

A Gaza il muro costruito da Israele avanza e rischia di diventare un confine permanente che divide in due la StrisciaLe immagini satellitari mostrano la crescita della Linea gialla: un terrapieno di 23 chilometri che attraversa Gaza e ne modifica il territorio. famigliacristiana.it

Israele sta costruendo una barriera di terra lunga chilometri all’interno di GazaL’esercito israeliano sta costruendo silenziosamente e rapidamente un’enorme barriera di terra che separa oltre ... msn.com