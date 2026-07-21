Israele sta costruendo una barriera di terra lunga chilometri all’interno di Gaza

L’esercito israeliano sta costruendo una barriera di terra lunga diversi chilometri all’interno di Gaza, separando oltre il 50% della Striscia dal resto del territorio. Le immagini satellitari mostrano come questa opera si stia sviluppando in modo rapido e silenzioso, rafforzando la divisione della piccola enclave palestinese. La barriera si estende in modo consistente all’interno della zona controllata da Israele, evidenziando un intervento che modifica ulteriormente i confini sul territorio.

L’esercito israeliano sta costruendo silenziosamente e rapidamente un’enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della Striscia di Gaza sotto il suo controllo dal resto del territorio, secondo le immagini satellitari, consolidando ulteriormente la divisione della piccola enclave palestinese. Negli ultimi mesi sono stati costruiti oltre 23 chilometri di strada che attraversano insediamenti palestinesi demoliti dai militari. Questa lunghezza equivale a più della metà della fascia costiera, che si estende per circa 40 chilometri e 11 chilometri di larghezza e ospita oltre 2 milioni di palestinesi. Con la tregua che ristagna, Israele sta alimentando timori ai palestinesi con la linea che si sta trasformando in un confine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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