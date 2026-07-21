Il muro che l’Idf sta costruendo nella Striscia di Gaza

L’esercito israeliano sta realizzando una barriera di terra nella Striscia di Gaza, coprendo oltre il 50% dell’area sotto il suo controllo. La costruzione procede rapidamente e mira a dividere questa zona dal resto del territorio. La barriera si estende su un’ampia porzione del confine e viene realizzata con materiali e strutture di grande dimensione. La creazione di questa barriera rappresenta un intervento di sicurezza in corso nella regione.

L’esercito israeliano sta costruendo rapidamente un’enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della Striscia di Gaza che è sotto il suo controllo dal resto del territorio. Consolidando così ulteriormente la divisione dell’enclave palestinese. Lo ha riferito Times of Israel mostrando alcune immagini satellitari. 23 chilometri di barriera. Negli ultimi mesi sono stati costruiti oltre 23 chilometri di barriera, più della metà della lunghezza della Striscia, attraverso città demolite dai militari. Le forze armate israeliane hanno confermato all’Associated Press di aver costruito una barriera fisica nell’area della Linea Gialla, che è la linea di divisione temporanea tracciata in base all’accordo di cessate il fuoco con Hamas lo scorso ottobre. 🔗 Leggi su Open.online

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