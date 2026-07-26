Israele ha approvato l’ingresso di soldati internazionali nella Striscia di Gaza previsto dal piano di Donald Trump

Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato una legge che consente l’ingresso di soldati internazionali nella Striscia di Gaza, come previsto dal piano di Donald Trump. La misura permette l’arrivo di forze straniere nella regione, senza specificare i dettagli sul numero o la provenienza delle truppe. La decisione arriva dopo una serie di consultazioni e decisioni politiche sul tema. La legge sarà ora sottoposta al Parlamento per l’approvazione definitiva.

Domenica il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha approvato una legge che permetterà l’ingresso nella Striscia di Gaza della Forza di stabilizzazione internazionale (ISF): è un contingente di soldati internazionali che dovrebbe garantire la pace nell’area fino al disarmo completo di Hamas ed è previsto dal piano del presidente statunitense Donald Trump sul futuro della Striscia. Il voto è considerato un tentativo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di assecondare le richieste di Trump subito prima di una sua visita a Washington, prevista per martedì. Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, uno dei membri più estremisti del governo israeliano, ha votato contro la decisione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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