Gaza | il premier Benjamin Netanyahu ha ordinato alle forze armate di Israele di avanzare e occupare il 70% della Striscia

Il premier israeliano ha dato ordine alle forze armate di avanzare e occupare il 70% della Striscia di Gaza. Le truppe sono state inviate per eseguire questa operazione, che prevede l’ingresso in aree controllate precedentemente da gruppi armati. La decisione è stata comunicata ufficialmente e le forze stanno attuando le istruzioni sul campo. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a eventuali obiettivi specifici o tempistiche dell’operazione.

Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha ordinato alle forze armate di Tel Aviv (Idf) di avanzare nella Striscia di Gaza e di assumere il controllo del 70% del territorio costiero palestinese, in violazione dei termini del cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre dello scorso anno. “In questo momento, teniamo Hamas per la gola”, ha detto oggi il premier israeliano nel corso di una conferenza organizzata dall’Accademia Ein Prat presso il kibbutz Gilgal, a circa 16 chilometri a nord di Gerico, nella Cisgiordania occupata. “Controlliamo il 60% del territorio della Striscia (di Gaza, ndr). Sapete, eravamo al 50% (dopo... 🔗 Leggi su Tpi.it

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BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu Orders Expansion Of Buffer Zone In Lebanon

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