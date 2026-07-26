Il compositore e violoncellista Pau Casals trova le suites di Bach in un negozio di Barcellona, svelando un manoscritto conservato da oltre cento anni. La scoperta riguarda le partiture di un violoncellista e compositore, con cui Casals si impegna a portare alla luce un patrimonio musicale dimenticato. La notizia ha suscitato interesse tra musicisti e storici, che attendono ulteriori dettagli sul contenuto e sull’origine delle partiture.

Quando il compositore e violoncellista Pau Casals trova le suites di Bach in un negozio di Barcellona, scoperchia uno scrigno chiuso da più di un secolo. Difficile pensare a quel tesoro dimenticato, ora che le Sei suites rappresentano la bibbia della musica classica. Irene Marzadori le riporta al centro di una serata per violoncello solo. Il programma affiancherà Bach ai Capricci manoscritti di Giuseppe Clemente Dall’Abaco e alle pagine contemporanee di Giovanni Sollima, che è stato anche uno dei suoi maestri. Bolognese, classe 1999, Irene è la sorella minore di Laura Marzadori, primo violino del Teatro alla Scala che ha duettato con Lazza a Sanremo, e di Sara Marzadori, violista di stanza a Vienna e componente del Chaos String Quartet. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Irene Marzadori al violoncello: "La musica, passione di famiglia"

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