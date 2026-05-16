Un violoncello spianato per la pace | La lezione dei bimbi palestinesi La musica è il loro solo passaporto

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un violoncello danneggiato è diventato simbolo di speranza e resistenza, mentre un musicista racconta l’esperienza di aver visto i propri studenti palestinesi, alcuni dei quali sono stati vittime di bombardamenti, e di aver assistito a scene che lo hanno profondamente colpito. La musica viene descritta come l’unico mezzo di comunicazione e di espressione per i bambini di quella regione, e la loro storia si alterna tra momenti di dolore e di volontà di andare avanti.

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"In Palestina ho visto cose incredibili, che mi hanno fatto piangere. Non potrò mai dimenticare i miei giovani allievi rimasti uccisi durante un bombardamento". L’incontro con il violoncellista Luca Franzetti, in cui si parla anche di guerre e sofferenze, è toccante: avviene in una serata di maggio nella “casa” dell’Orchestra Sinfonica di Milano, l’Auditorium di largo Mahler, durante la presentazione della seconda edizione del Premio Ezio Bosso (ricordate? il compositore, pianista e direttore d’orchestra scomparso nel 2020 che ha trasformato la musica in un messaggio di fratellanza e resilienza, ndr). Dopo il dibattito Franzetti, che di Bosso era amico e primo violoncello, si mette allo strumento per un intermezzo, che da subito diventa un’esplosione di energia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Un violoncello spianato per la pace: "La lezione dei bimbi palestinesi. La musica è il loro solo passaporto"
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