La stagione musicale organizzata dall’associazione Mariani si conclude con un concerto di una violoncellista di fama internazionale. La performance vedrà protagonista uno dei più noti violoncellisti al mondo, che porterà sul palco il suo violoncello. L’evento rappresenta l’atto finale di questa serie di appuntamenti musicali, che ha visto la partecipazione di diversi artisti e pubblico. La serata si terrà in una location cittadina dedicata agli eventi culturali.

Con una star internazionale del violoncello si conclude ’ Ravenna musica ’, la stagione curata dall’associazione Mariani. Oggi, alle 21, prenderà posto sul palco del teatro Alighieri Mischa Maisky, musicista di fama mondiale, unico violoncellista allievo sia di Mstislav Rostropovich sia di Gregor Piatigorsky. Nato in Lettonia, dopo gli studi in Russia, nel 1966 ha vinto la prestigiosa International Tchaikovsky Competition. È regolarmente invitato dai maggiori festival internazionali, collaborando con direttori quali Leonard Bernstein, Carlo Maria Giulini, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Lorin Maazel, James Levine, Vladimir Ashkenazy, Giuseppe Sinopoli e Daniel Barenboim.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mischa e il suo violoncello per chiudere ’Ravenna musica’

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