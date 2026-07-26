L'Iran ha annunciato la sospensione delle operazioni di ritorsione contro gli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata dal portavoce delle forze armate, che ha spiegato che Teheran si è fermata dopo che Washington ha interrotto gli attacchi aerei nelle ultime due notti. Il generale ha precisato che l’azione iraniana era stata solo una risposta immediata. Finora non sono stati segnalati nuovi attacchi o operazioni militari da entrambe le parti.

L’Iran ha annunciato la sospensione delle operazioni di ritorsione contro gli Stati Uniti. A comunicarlo è stato il portavoce delle forze armate iraniane, il generale Mohammad Akraminia, secondo cui Teheran ha deciso di fermarsi dopo che Washington ha interrotto gli attacchi aerei nelle ultime due notti. “La nostra strategia era fondamentalmente di ritorsione”, ha spiegato Akraminia alla televisione di Stato. “Abbiamo cercato di instaurare una deterrenza di ritorsione” per impedire agli Stati Uniti di proseguire gli attacchi e “riportarli sulla retta via affinché rispettassero gli impegni”. Il generale ha poi aggiunto: “Poiché gli americani hanno interrotto i loro attacchi, anche noi abbiamo sospeso le nostre operazioni di ritorsione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Iran, Teheran sospende i raid: "La nostra era solo un'operazione di ritorsione"

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