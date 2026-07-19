Nella notte si sono susseguiti nuovi raid statunitensi contro obiettivi in Iran, includendo l’isola di Qeshm. La stessa sera, il governo iraniano ha sospeso il memorandum con le potenze straniere. Questa è l’ottava notte consecutiva di attacchi militari tra le due parti. Qeshm, chiamata anche la “portaerei inaffondabile” di Teheran, è stata colpita durante le operazioni.

Prosegue senza sosta l’escalation militare tra Stati Uniti e Iran. Nella notte Washington ha lanciato una nuova ondata di bombardamenti contro obiettivi iraniani, colpendo anche l’isola strategica di Qeshm, considerata dagli analisti la “portaerei inaffondabile” di Teheran sullo Stretto di Hormuz. Intanto la Guida Suprema Ali Khamenei ha annunciato la sospensione del memorandum con gli Stati Uniti, dichiarando che “la firma di Trump non vale nulla”. Sul terreno si registrano anche le prime pesanti conseguenze per le forze americane: due militari sono morti in Giordania e un terzo risulta disperso. In parallelo cresce la tensione anche nei Territori palestinesi, dove si segnala una nuova escalation delle violenze in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Guerra Iran, ottava notte di raid Usa: colpita Qeshm, Teheran sospende il memorandum

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IRAN ON FIRE! US Launches MASSIVE Strikes Deep Inside Iran! US Warplanes SMASH Iran Port Cities

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