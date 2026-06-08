Iran-Israele Netanyahu annuncia stop raid su Teheran | ‘Era autodifesa’

Il premier israeliano ha annunciato che i raid condotti contro obiettivi a Teheran sono terminati, definendoli come azioni di autodifesa. Questa decisione segue una giornata di attacchi reciproci tra Iran e Israele, che ha rotto la tregua stabilita l’8 aprile e sembra ora essere di nuovo in crisi. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato ulteriori operazioni o eventuali sviluppi successivi.

Un’intensa giornata diraid incrociati tra Iran e Israeleche sgretolato quella fragile tregua indetta lo scorso 8 aprile e che ora sembra aver ripreso consistenza. E ad annunciarlo, è proprio il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, specificando che“attualmente il fuoco è cessato, perché dopo aver colpito il regime terroristico di Teheran, esso ha smesso di attaccarci, Israele ha il pieno diritto all’autodifesa e lo eserciterà ogni volta che sarà necessario“. Insomma, dopo svariate ore dalla richiesta del presidente a stelle e strisceDonald Trumpai due Paesi in guerra di “smettere di sparare“, sembra essere tornata una forma di tregua anche se lo Stato ebraico ha comunicato che le linee guida di sicurezza per la popolazione resteranno invariate fino alle sei di domani mattina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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