Iran Nyt | Trump accantona escalation per rischi su scorte Patriot

Il presidente ha deciso di sospendere temporaneamente l’aumento delle tensioni con l’Iran, evitando un'escalation militare. La decisione è stata presa durante un incontro con i principali consiglieri e membri dell’amministrazione, secondo fonti informate. La scelta sarebbe legata ai rischi associati all’uso di sistemi di difesa Patriot e alle possibili conseguenze sulla sicurezza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo i dettagli di questa decisione.

Una svolta, scrive ilNew York Times, è arrivata nell’incontro del presidente di venerdì con i principali consiglieri e membri dell’amministrazione, secondo due persone ben informate. Il generale Dan Caine, capo di Stato maggiore congiunto, avrebbe infatti avvertito in privato che, pur se possibili, i combattimenti avrebbero “pericolosamente”esaurito gli intercettori disponibili per il Centcom. La minaccia alle riserve di intercettori è una delle molteplici considerazioni che rendono un ritorno a operazioni di combattimento su larga scala un’impresa molto rischiosa. Trump e i suoi più stretti collaboratori, specifica ilNyt,nutrono timori... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Iran war: Trump weighs escalation as airstrikes continue

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