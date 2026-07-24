Trump pronto all’escalation | Ma negoziamo ancora con l’Iran A Londra un vertice su Hormuz

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente statunitense ha dichiarato che, pur mantenendo un canale di negoziato con l’Iran, è pronto a un'escalation militare. A Londra si svolge un vertice sulla strategia nel Golfo di Hormuz. Il Wall Street Journal riferisce che Trump si mostra deciso a usare la forza, ritenendo improbabile una pace duratura attraverso i negoziati. La posizione del presidente si fa sempre più dura, lasciando intendere che le opzioni militari sono possibili.

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Roma, 25 luglio 2026 –  Il Wall Street Journa l non ci gira troppo intorno. Il presidente Trump è in "modalità vendetta". Secondo l’autorevole quotidiano americano, il presidente dubita che i negoziati possano produrre una pace di lunga durata ed è sempre più convinto che l’unica opzione possibile sia quella militare. E ieri ne ha discusso con membri del governo e consiglieri. L’inferno, insomma, si avvicina. Con gli ormai consueti rimpalli di responsabilità, dove entrambe le parti affermano di lavorare per la conclusione del conflitto, per poi attaccarsi reciprocamente. https:www.quotidiano.netvideoiran-crosetto-tregua-molto-lontana-speriamo-non-si-allarghi-il-conflitto-jgdtbbm4 Ma, sempre secondo il Wall Street Journal, il tycoon sarebbe sul piede di guerra anche per un altro motivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Trump pronto all’escalation: “Ma negoziamo ancora con l’Iran”. A Londra un vertice su Hormuz
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Trump leaning towards ESCALATING Iran war: WSJ

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