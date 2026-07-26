Iran l' attacco Usa su una nave mercantile che forza il blocco navale

Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave mercantile che tentava di violare il blocco dei porti iraniani. La Repubblica Islamica ha risposto con attacchi alle installazioni americane nel Golfo Persico. L’incidente si è verificato mentre si intensificavano le tensioni tra le due parti nella regione. Nessun dettaglio sulle eventuali vittime o danni immediati è stato comunicato.

L’esercito statunitense ha dichiarato di aver aperto il fuoco contro un’altra nave mercantile che stava tentando di violare il blocco dei porti iraniani, mentre la Repubblica Islamica ha preso di mira le roccaforti americane nel Golfo Persico. Le forze americane hanno messo fuori uso la MT Lavine nel Golfo di Oman dopo che la nave aveva tentato di sfondare il blocco almeno quattro volte, ha riferito all’Associated Press il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti. Hawkins ha sottolineato che l’equipaggio della nave era stato avvertito ma non ha ottemperato agli ordini. L’esercito ha quindi aperto il fuoco contro la sala macchine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Gli Usa catturano la nave iraniana Touska nel Mar Arabico

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