Al momento si attende una risposta dall’Iran riguardo alla recente situazione nel Golfo, mentre nel Qatar si è verificato un attacco a un mercantile ancora avvolto nel mistero. Nel frattempo, il governo italiano sta considerando l’impiego di dragamine nello Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di garantire la sicurezza delle rotte commerciali internazionali in quella zona.

Tajani apre all’invio di dragamine italiani a Hormuz per garantire la libertà di navigazione. Intanto una nave mercantile viene colpita al largo del Qatar e gli Usa attendono Teheran. L’Italia valuta l’invio di dragamine nello Stretto di Hormuz per contribuire alla sicurezza del traffico marittimo internazionale. "I dragamine italiani potrebbero essere inviati a Hormuz per contribuire a garantire la libertà di movimento alle navi di tutto il mondo. È necessaria una tregua consolidata e un quadro di intese internazionali. Non vogliamo certo entrare in guerra, ma faremo tutto il necessario per garantire il rispetto del diritto internazionale dei mari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa ancora in attesa di una risposta dall'Iran. Misterioso attacco a un mercantile in Qatar

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