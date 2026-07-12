L’Iran lancia un missile contro una nave mercantile e chiude lo Stretto di Hormuz Nuovi raid Usa Sotto attacco Emirati Arabi Bahrein e Qatar – La diretta

L’Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz fino a nuovo avviso, nonostante la riapertura fosse prevista dal Memorandum of Understanding firmato lo scorso giugno. Contestualmente, Teheran ha lanciato un missile contro una nave mercantile, aumentando le tensioni nella regione. Nella stessa giornata, sono stati segnalati attacchi contro infrastrutture e obiettivi militari di Emirati Arabi, Bahrein e Qatar. La situazione ha portato all’intensificarsi delle operazioni militari statunitensi nella zona.

Sale nuovamente la tensione nello Stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato la chiusura del passaggio marittimo «fino a nuovo avviso», nonostante la sua riapertura fosse uno dei punti previsti dal Memorandum of Understanding firmato lo scorso giugno. Poco prima dell’annuncio, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Pasdaran) ha colpito con un missile la nave mercantile MV Gfs Galaxy, una portacontainer battente bandiera cipriota che stava tentando di attraversare lo Stretto. In risposta, gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di raid contro obiettivi iraniani. Secondo Axios, gli attacchi hanno preso di mira «radar di sorveglianza aerea e marittima, depositi di missili e droni, siti di lancio e batterie missilistiche terra-aria». 🔗 Leggi su Open.online

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Iran launches missile and drone attacks on U.S. allies Bahrain and Kuwait

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