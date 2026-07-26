Iran effetto guerra sull’Italia | arriva la maxi stangata da 29 miliardi tra benzina gas e bollette

Da laprimapagina.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia potrebbe affrontare una perdita di circa 29 miliardi di euro a causa dell’aumento dei prezzi di benzina, gas e bollette, secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia. La crisi nel Golfo Persico ha portato a un incremento dei costi energetici, con effetti immediati sui consumatori e sui settori industriali. Le variazioni dei prezzi del petrolio e del gas si sono riflesse sui prezzi finali di prodotti e servizi nel paese. La situazione potrebbe influenzare anche le tariffe energetiche e i costi di produzione.

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La crisi nel Golfo Persico rischia di trasformarsi in una nuova emergenza economica per l’Italia. Secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese potrebbero trovarsi a sostenere quasi 29 miliardi di euro di costi aggiuntivi per elettricità, gas e carburanti, ipotizzando che gli attuali livelli di prezzo restino invariati fino alla fine dell’anno. A pesare maggiormente saranno i carburanti, con un aggravio stimato di 13,6 miliardi di euro, pari a un aumento del 20,4% rispetto al 2025. Seguono l’energia elettrica, con un incremento previsto di 10,2 miliardi (+12,9%), e il gas, che potrebbe costare 5 miliardi in più (+14,6%). 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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