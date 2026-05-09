Negli ultimi tempi, i prezzi di benzina, luce e gas sono aumentati di circa 29 miliardi di euro a causa delle tensioni legate alla guerra in Iran. Le chiusure dello Stretto di Hormuz, che rappresenta un tratto strategico per il transito di circa un quinto del petrolio mondiale, hanno causato un'impennata dei costi dell’energia. Le regioni più colpite sono quelle dove il consumo di energia è più elevato, con conseguenti ripercussioni sui prezzi al dettaglio.

Le continue chiusure dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale, hanno fatto aumentare a dismisura i costi dell’energia. Secondo le stime dell’ Ufficio studi della Cgia Mestre, nel 2026 famiglie e imprese italiane dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di extra costi per benzina, gasolio, luce e gas rispetto all’anno precedente. L’aumento complessivo si attesta al 16%. Il conto si scarica in modo disomogeneo sul territorio nazionale: il Nord paga di più in valore assoluto, il Sud in percentuale. Le spese maggiori sono benzina e diesel. La voce più pesante è quella dei carburanti. Con il prezzo di benzina e diesel stabilmente attorno ai 2 euro al litro, la Cgia stima un aggravio di 13,6 miliardi di euro rispetto al 2025, pari a un incremento del 20,4%.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aumenti su benzina, luce e gas da 29 miliardi per la guerra in Iran: le regioni più colpite

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