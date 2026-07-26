Investe e uccide un ciclista poi scappa | arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo aver investito e ucciso un ciclista di 76 anni sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano, nella notte del 26 luglio. Dopo l’incidente, l’automobilista è fuggito senza prestare soccorso. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo e a sottoporlo a fermo.

Un trentacinquenne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il trentacinquenne, meccanico da Leonardo, non si è infatti fermato a prestare soccorso ma se ne è andato. I carabinieri di Legnano e Cuggiono con l'analisi lettura targhe hanno rapidamente individuato la macchina e, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo in stato confusionale sotto l'effetto di droga e alcol.... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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