Investe un ciclista e scappa | era senza patente e su un' auto rubata

Dopo un mese di indagini, le forze dell’ordine hanno identificato il conducente di un’auto rubata che, lo scorso 10 aprile, ha investito un ciclista a Mordano senza prestare soccorso. La polizia locale del Nuovo Circondario Imolese, coordinata con la polizia stradale di Forlì, ha raccolto elementi sufficienti per denunciare il responsabile, che risultava anche sprovvisto di patente. La fuga del veicolo coinvolto e la mancata assistenza sono stati i fattori che hanno portato all’apertura di un procedimento giudiziario.

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