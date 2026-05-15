Fondi incidente sull’Appia | investe un ciclista e scappa senza prestare soccorso

Un incidente si è verificato oggi lungo la via Appia, quando un veicolo ha investito un ciclista senza fermarsi. Dopo l’impatto, il conducente ha proseguito la marcia senza fornire assistenza o fermarsi per soccorrere la persona coinvolta. La polizia sta raccogliendo testimonianze e immagini di sorveglianza per identificare il veicolo e il conducente. Non sono state rese note al momento le condizioni del ciclista, né altre dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Fondi, 15 maggio 2026 Investe un ciclista lungo la via Appia e si allontana senza prestare soccorso. Per questo un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato del Commissariato di Fondi per omissione di soccorso e fuga a seguito di un incidente stradale. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 14 maggio 2026, nel territorio comunale di Fondi. L’intervento degli agenti è scattato dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un cittadino straniero investito da un’autovettura. Secondo quanto emerso, il conducente si sarebbe allontanato subito dopo l’impatto, senza fermarsi per prestare assistenza. Gli operatori, giunti sul posto, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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