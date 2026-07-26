Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri nella notte, dopo aver investito e ucciso un ciclista di 76 anni sulla statale Gallaratese a Turbigo, nel Milanese. Dopo l’incidente, il conducente è scappato senza prestare soccorso. L’arresto è stato effettuato poco dopo, con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto poco dopo le 3.

Un trentacinquenne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che questa notte, dopo le 3, sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il trentacinquenne, meccanico da Leonardo, non si è infatti fermato a prestare soccorso ma se ne è andato. I carabinieri di Legnano e Cuggiono con l’analisi lettura targhe hanno rapidamente individuato la macchina. E, su segnalazione di un cittadino, hanno trovato il guidatore insieme alla compagna in centro a Turbigo in stato confusionale sotto l’effetto di droga e alcol. Per questo è stato arrestato a disposizione della procura di Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Investe e uccide un ciclista e poi scappa: arrestato un 35enne nel Milanese

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