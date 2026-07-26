L’Inter U23 ha perso 1-2 contro il Novara nella seconda amichevole stagionale giocata a Borgomanero. Dopo un avvio con il gol di Amerighi, la squadra avversaria ha pareggiato e poi trovato il gol vittoria nel secondo tempo. Questa partita segue il primo test disputato contro il Grosio durante il ritiro di Livigno.

di Paolo Moramarco . A segno Amerighi in avvio, poi la rimonta piemontese. L’ Inter U23 ha subito una sconfitta nella seconda amichevole della preseason, disputata a Borgomanero contro il Novara, dopo il primo test contro il Grosio durante il ritiro di Livigno. La squadra di Stefano Vecchi era riuscita a passare in vantaggio con Amerighi, ma i piemontesi hanno rimontato chiudendo il match sul 2-1. Il match si è aperto subito con un’azione positiva per i nerazzurri: già al primo minuto Amerighi ha ricevuto palla sull’esterno, si è accentrat0 partendo dalla sinistra e ha concluso con un esterno destro preciso che ha battuto il portiere avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter U23, sconfitta 1-2 contro il Novara nella seconda amichevole stagionale

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Inter U23, sconfitta in amichevole contro il Novara. In gol Amerini x.com