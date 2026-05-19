Nella penultima giornata di Serie A, l'Inter ha affrontato il Verona con un esordio stagionale per il portiere Di Gennaro, che ha fatto il suo secondo gettone in maglia nerazzurra. La partita si è giocata in un clima di entusiasmo tra i tifosi e ha visto il portiere subentrare tra i pali, sostituendo il titolare. Entrambi le squadre hanno dato il massimo sul campo, con l'Inter che ha cercato di consolidare il piazzamento in classifica.

Nella partita della penultima giornata di Serie A fra Inter e Verona, nel clima di entusiasmo seguito alla conquista del ventunesimo scudetto e della Coppa Italia, il tanto celebrato “doblete”, Chivu ha deciso di concedere spazio anche a Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell’Inter, facendolo esordire in questa stagione. Una figura spesso lontana dai riflettori ma profondamente legata all’ambiente nerazzurro: cresciuto nel vivaio interista e tifoso dichiarato di questi colori. Di Gennaro rappresenta uno dei simboli silenziosi dello spogliatoio, distinguendosi ogni giorno con professionalità e dedizione per il lavoro. Il portiere ha disputato gli ultimi minuti della gara subentrando a Sommer, salutato da tutto lo stadio con una calorosa standing ovation per i tre anni trascorsi all’Inter, giunti, con ogni probabilità, al termine. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, esordio stagionale per Di Gennaro contro il Verona: seconda presenza in nerazzurro per il terzo portiere

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