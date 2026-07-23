L’Inter ha disputato la prima amichevole stagionale, vincendo 16-0 contro l’Aasen 1928, formazione di settima divisione tedesca. La partita si è svolta mercoledì 22 luglio nel centro sportivo utilizzato dai nerazzurri per gli allenamenti estivi. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato un largo vantaggio sul rivale, che si allena nello stesso impianto. La partita ha segnato l’inizio della preparazione per la nuova stagione.

Nella giornata di mercoledì 22 luglio l’ Inter di Cristian Chivu ha iniziato la propria stagione con un’ amichevole contro l’ Aasen 1928, squadra di settima divisione tedesca che si allena nel centro sportivo utilizzato in questi giorni da Barella e compagni per preparare al meglio la nuova annata. 16-0 il risultato finale di una partita chiaramente a senso unico ma che ha dato molti spunti sia dal punto di vista tecnico-tattico sia sui giocatori utilizzati da Cristian Chivu. Non hanno partecipato all’amichevole Ivan Provedel e Yanis Massolin, ancora alle prese con i rispettivi recuperi da problemi fisici, oltre a i vari nazionali ancora in vacanza dopo le fatiche Mondiali, come la coppia d’attacco titolare Lautaro Martinez-Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, 16-0 all’Aasen 1928 nella prima amichevole stagionale: le indicazioni che emergono

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