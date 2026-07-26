Inter quante difficoltà per arrivare a Romero ma c' è uno spiraglio

Notizia in breve

L’Inter sta affrontando diverse difficoltà nel cercare di acquistare il difensore argentino del Tottenham. Nello studio di Sportmediaset, Angelo Battisti ha descritto le sfide incontrate dalla società nerazzurra nel tentativo di arrivare al giocatore. Nonostante le complicazioni, si segnala che ci sarebbe uno spiraglio aperto nella trattativa. La strategia dell’Inter resta focalizzata sul cercare di convincere il Tottenham e il giocatore a trovare un accordo.