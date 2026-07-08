ilva d day in tribunale ma si apre uno spiraglio

Oggi il Tribunale di Milano deciderà sulla vendita dell'ex Ilva e sul suo salvataggio, una decisione che potrebbe segnare un punto di svolta dopo più di 15 anni di interruzioni e incertezze. La questione riguarda la gestione dello stabilimento e il futuro dell'acciaieria, con una sentenza attesa che potrebbe influenzare le sorti dell'azienda. La decisione del tribunale rappresenta un passaggio cruciale in un processo che si protrae da anni.

La vendita dell'ex Ilva, e il suo salvataggio, sono appesi alla decisione che prenderà oggi il Tribunale di Milano. L'8 luglio sarà quindi una delle date chiave nella lunghissima storia del siderurgico che, da oltre 15 anni, vive di continui stop and go. Sul tavolo della Corte d'Appello di Milano la causa civile promossa dai Genitori Tarantini nei confronti di Acciaierie d'Italia (ex Ilva), dopo il decreto con cui la Sezione Imprese ha disposto la sospensione dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto dal 24 agosto 2026, salvo integrazioni dell'AIA (autorizzazione ambientale) con prescrizioni e tempi certi. La causa punta alla tutela del diritto alla salute e dell'ambiente e alla chiusura dell'area a caldo, ovvero degli altoforni (attualmente ne è operativo solo uno). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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