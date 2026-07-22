Durante la trasmissione Cronache Mondiali, Fabrizio Biasin ha commentato le operazioni di mercato dell'Inter. Ha detto che è difficile immaginare un arrivo di Romero, anche se non è da escludere. Per quanto riguarda Spence, ha affermato che 45 milioni di euro sono troppi. Biasin ha fatto il punto sulle trattative e le possibili mosse del club nerazzurro.

di Andrea Greco . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Durante la trasmissione Cronache Mondiali, format in onda sui canali di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sulle principali manovre relative al mercato Inter. L’analisi si è concentrata sulle strategie operative che la dirigenza nerazzurra sta mettendo in atto per completare la rosa a disposizione della guida tecnica. ULTIMISSIME MERCATO – « Inter rinforzata? Con solo Spence no. Offerta di 45 milioni: sorpreso. Romero? Per le cifre che girano ora faccio fatica a pensare che possa arrivare. Ma non è un giocatore da escludere, in mezzo a tanti nomi buttati là Romero ha un senso ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin: «Romero faccio fatica a pensare possa arrivare ma non è da escludere. Spence? 45 milioni troppi»

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