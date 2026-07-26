Inter la formazione ufficiale per l' amichevole contro il Karlsruher

L'Inter ha annunciato la formazione ufficiale per l'amichevole contro il Karlsruher, squadra di serie B tedesca. La partita segue il primo test in cui ha segnato 16 gol contro l'SV Aasen. La sfida si svolge in Germania, dove i nerazzurri stanno affrontando il secondo impegno amichevole della preparazione estiva. La formazione è stata comunicata prima dell'inizio del match.

Dopo i 16 gol rifilati all'SV Aasen, l'Inter inizia ad alzare il livello con il secondo test amichevole in Germania. I nerazzurri sfidano il Karlsruher, squadra della serie B tedesca. Chance per Stankovic in mediana, in attacco la coppia di giovani formata da Pio Esposito e Idrissou., Karlsruher-Inter, le formazioni ufficiali, Karlsruher (3-5-2): Bernat; Jung, Kobald, Franke; Pinto Pedrosa, Zor, Wiethaup, Wanitzek, Ofli; Fukuda, Broschinski. All. Senft., Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Bovio, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, A. Stankovic, Mkhitaryan, Marello; P. Esposito, Iddrissou. All. Chivu., A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Farronato, Zielinski, Diouf, Akinsanmiro, Pavard, Dimarco, Mosconi, Lavelli, Maye, Topalovic, Bastoni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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