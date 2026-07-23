Karlsruher Inter sarà sold out al BBBank Wildpark per l’amichevole nerazzurra

Da internews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al BBBank Wildpark, la partita amichevole tra la squadra locale e l’Inter ha registrato il tutto esaurito, con il pubblico che ha riempito il campo. La formazione nerazzurra sta proseguendo la preparazione estiva con allenamenti intensi e un calendario di incontri amichevoli. Dopo l’ultimo test, la squadra tornerà in campo domenica 26 luglio per un’altra partita internazionale.

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Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Prosegue a  ritmi serrati  la  preparazione estiva  dei  campioni d’Italia. Dopo l’ultimo  impegno amichevole, la  formazione milanese  tornerà nuovamente in campo  domenica 26 luglio  per un ulteriore e significativo  test internazionale. La sfida rappresenterà un’ ottima occasione  per valutare lo  stato di forma generale  e il  livello di condizione fisica  dell’intera  rosa a disposizione. Il Programma del Match: Appuntamento in Germania. La  compagine guidata in panchina da Cristian Chivu  si trasferirà in  Germania  per affrontare il  Karlsruher SC. Il match si giocherà nella cornice del  BBBank Wildpark, impianto che ospiterà la  squadra meneghina, reduce dai  successi in Serie A e in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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