Al BBBank Wildpark, la partita amichevole tra la squadra locale e l’Inter ha registrato il tutto esaurito, con il pubblico che ha riempito il campo. La formazione nerazzurra sta proseguendo la preparazione estiva con allenamenti intensi e un calendario di incontri amichevoli. Dopo l’ultimo test, la squadra tornerà in campo domenica 26 luglio per un’altra partita internazionale.

Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Prosegue a ritmi serrati la preparazione estiva dei campioni d’Italia. Dopo l’ultimo impegno amichevole, la formazione milanese tornerà nuovamente in campo domenica 26 luglio per un ulteriore e significativo test internazionale. La sfida rappresenterà un’ ottima occasione per valutare lo stato di forma generale e il livello di condizione fisica dell’intera rosa a disposizione. Il Programma del Match: Appuntamento in Germania. La compagine guidata in panchina da Cristian Chivu si trasferirà in Germania per affrontare il Karlsruher SC. Il match si giocherà nella cornice del BBBank Wildpark, impianto che ospiterà la squadra meneghina, reduce dai successi in Serie A e in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Karlsruher Inter, sarà sold out al BBBank Wildpark per l’amichevole nerazzurra

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