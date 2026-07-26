Inter Diouf | Felice per i gol e la vittoria Lavoro per giocare nel nuovo ruolo

Andy Diouf ha segnato quattro gol nelle prime due amichevoli dell’Inter. Il francese, passato da centrocampista a esterno con il nuovo ruolo assegnato da Chivu, si dice felice per i gol e la vittoria. Durante le partite, ha mostrato maggiore coinvolgimento offensivo rispetto alla precedente posizione. Diouf lavora per consolidare il suo ruolo sulla fascia, dopo aver rivisto la sua posizione nel team nerazzurro.

Andy Diouf prova a prendersi l'Inter. Il francese, reinventato esterno da Chivu nella prima stagione a Milano, è stato tra i protagonisti delle prime due amichevoli dei nerazzurri con ben 4 gol segnati. Tre di questi sono arrivati proprio dall'out di destra, dove il classe 2003 sembra sentirsi sempre più a suo agio: "Ho buone sensazioni, ma siamo solo all’inizio. È solo la prima partita. Abbiamo lavorato duro in questo ritiro, ogni giorno. Facciamo un passo alla volta", le sue prime parole dopo il successo in rimonta contro il Karlsruher ottenuto proprio grazie alla sua doppietta nel recupero. Un gesto tecnico, quello mostrato sul secondo gol, nel bagaglio dell'ex Lens: "Quando controllo il pallone, guardo subito la porta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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sono felice di sapere che sia stato convocato anche il nuovo difensore centrale benvenuto benjamin pavard x.com