Diouf a DAZN | Felice per la vittoria e per il mio primo gol in Serie A

Da internews24.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il centrocampista francese ha dichiarato di essere felice per aver segnato il suo primo gol in Serie A e per la vittoria della squadra. Ha anche ricevuto il premio di MVP nel match disputato al Dall’Ara contro l’Inter.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calciomercato Inter, nuove conferme: Stankovic vuole restare in nerazzurro! Rifiutato l’interesse di Brentford e Newcastle Inter, nuova proposta per Alaba: nerazzurri non interessati. Piovono conferme Mercato Inter caldissimo: pronti via, in arrivo due colpi di livello a centrocampo! Konè e non solo. Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto Inter Women, Schough dopo il derby vinto: «Secondo posto blindato, ma volevamo lo scudetto. Resta tutto bellissimo » Cesena Inter Primavera 2-1, sfuma il sogno Scudetto. Il resoconto del match Trofeo dell’Armonia, Vecchi celebra il trionfo dell’Inter U23: «Esperienza positiva, l’obiettivo stagionale era la salvezza» Bologna Inter, spazio ai giovani: Chivu prepara una formazione sperimentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

diouf a dazn felice per la vittoria e per il mio primo gol in serie a
© Internews24.com - Diouf a DAZN: «Felice per la vittoria e per il mio primo gol in Serie A»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Diouf a Dazn: «Posizione? Ovunque, voglio solo aiutare la squadra.Oggi è il mio compleanno: sono emozionato»Sommer, nessun ritorno al Basilea in estate! Lichtsteiner ci rinuncia: «Valeva la pena provarci» Inter Women Como finisce 0-3.

Diouf a DAZN: «Contento del primo anno all’Inter. Oggi dobbiamo fare bene. Miglioramenti? In tante cose»di Paolo MoramarcoDiouf a DAZN ha commentato il pre partita del match della 38a giornata di Serie A contro il Bologna che chiuderà la stagione...

diouf a dazn feliceInter, Diouf: Contento della mia prima stagione, mi sento migliorato in tante coseAndy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell'ultima gara di campionato sul campo del Bologna: Sono molto contento, spero di finire bene questa mia prima stagione. tuttomercatoweb.com

diouf a dazn feliceDiouf: Dobbiamo finire bene questa fantastica stagione: molto felice di aver vinto tantoIntervenuto ai microfoni di DAZN, Andy Diouf, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web