Diouf a DAZN | Felice per la vittoria e per il mio primo gol in Serie A
Il centrocampista francese ha dichiarato di essere felice per aver segnato il suo primo gol in Serie A e per la vittoria della squadra. Ha anche ricevuto il premio di MVP nel match disputato al Dall’Ara contro l’Inter.
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