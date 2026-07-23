Ultimissime Inter LIVE | contatti avviati per Romero Il nuovo ruolo di Stankovic e l’esperimento Diouf

Da internews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati avviati contatti per il trasferimento di Romero, mentre Stankovic ha assunto un nuovo ruolo all’interno della squadra. Nel frattempo, l’allenatore ha sperimentato Diouf in una posizione differente rispetto al passato. Questi cambiamenti sono stati annunciati attraverso aggiornamenti in tempo reale, con le notizie riguardanti la rosa e le strategie del club che continuano a susseguirsi durante la giornata.

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