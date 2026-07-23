Ultimissime Inter LIVE | contatti avviati per Romero Il nuovo ruolo di Stankovic e l’esperimento Diouf
Sono stati avviati contatti per il trasferimento di Romero, mentre Stankovic ha assunto un nuovo ruolo all’interno della squadra. Nel frattempo, l’allenatore ha sperimentato Diouf in una posizione differente rispetto al passato. Questi cambiamenti sono stati annunciati attraverso aggiornamenti in tempo reale, con le notizie riguardanti la rosa e le strategie del club che continuano a susseguirsi durante la giornata.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 23 LUGLIO Chivu pensa alla nuova Inter: Diouf esterno, il ruolo di Stankovic e la necessità di una pedina come Jones. Chivu ragiona su nuovi sviluppi tattici per l’Inter: dall’esperimento Diouf al ruolo che può avere Stankovic fino alla necessità di Curtis Jones L’Inter fa sul serio per Cristian Romero: i contatti con il Tottenham e la concorrenza del Barcellona. 🔗 Leggi su Internews24.com
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CUTI ROMERO ALL'INTER! Contatti avviati, ma c'è un OSTACOLO enorme
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