Inter assalto a Romero | formula e cifre dell’affare | CM

L'Inter sta valutando l'acquisto di un difensore argentino, con l'obiettivo di rinforzare la linea difensiva. Mentre le trattative per l'esterno inglese sono rallentate, a causa della richiesta di 40 milioni di euro da parte del Tottenham, si intensificano le possibilità di arrivare a Sale Romero, ex Genoa e Atalanta. La società sta definendo i dettagli dell'operazione, senza comunicazioni ufficiali sui costi o le tempistiche.

La società campione d’Italia prepara l’assalto al difensore argentino: gli ultimi aggiornamenti sull’operazione Sale Romero, scende Spence. Se sono in calo le quotazioni dell’esterno inglese (troppi i 40 milioni chiesti dal Tottenham ), diventa sempre più calda invece la pista che porta al difensore ex Genoa e Atalanta. Cristian Romero, obiettivo dell’Inter (Ansa) – Grafica Calciomercato.it C’è da negoziare sempre con gli ‘Spurs’, ma in questo caso il prezzo è trattabile: il club londinese può scendere sotto i 50 milioni di euro, considerando la forte volontà del giocatore di cambiare aria. De Zerbi avrebbe tenuto volentieri Romero, ma l’argentino ha deciso di cambiare maglia e lasciare il Tottenham. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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