Inter per Romero devi stringere | ecco budget strategia e tempi dell' affare

L'agente di Romero è arrivato a Milano per avviare i colloqui con l'Inter, che sta definendo il budget, la strategia e i tempi dell'operazione. La squadra sta valutando l'acquisto dell'argentino, considerato un obiettivo prioritario per la prossima stagione, con l'intenzione di formare una coppia difensiva composta da Akanji, Romero e Bastoni. La trattativa è in fase iniziale e si stanno discutendo i dettagli dell'affare.

Akanji-Romero-Bastoni. È questa la coppia difensiva che Chivu sogna per la sua Inter per la prossima stagione. Il Cuti, sogno di una mezza estate, si sta trasformando in realtà: l'agente dell'argentino è arrivato a Milano e sono iniziati i primi dialoghi con i nerazzurri. L'obiettivo in Viale della Liberazione è trovare l'accordo con l'ex Genoa e Atalanta per poi sedersi al tavolo con il Tottenham, felice di liberarsi del centrale a giusto prezzo., Romero sarebbe ben felice di riabbracciare la Serie A ma serve andare di corsa. Sì perché su di lui ci sono Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid e Barcellona, quest'ultimo alle prese con i soliti problemi relativi ai tesseramenti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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