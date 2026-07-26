Da domani inizia il cantiere in via Roma, tra la ’Vasca’ e via Bolzano. L’intervento di manutenzione straordinaria interesserà un tratto molto frequentato della città, tra piazza Rosselli e via Bolzano. I lavori sono programmati per migliorare le condizioni della strada e dureranno alcune settimane. La viabilità subirà modifiche temporanee, con possibili disagi per gli automobilisti e i pedoni. La conclusione è prevista entro la fine del mese.

GROSSETO A partire da domani, il volto di via Roma cambierà significativamente. L’amministrazione comunale di Grosseto ha infatti pianificato l’avvio di un importante intervento di manutenzione straordinaria che interesserà uno dei tratti più nevralgici e frequentati della città: quello compreso tra piazza Rosselli e via Bolzano. Si tratta di un’operazione dal valore complessivo di 210mila euro, un investimento economico rilevante che conferma la volontà del Comune di intervenire con decisione sul fronte della messa in sicurezza della rete viaria urbana. L’obiettivo principale dell’opera è duplice: da un lato, il rifacimento del piano stradale, necessario per garantire una circolazione più fluida e sicura a veicoli e pedoni; dall’altro, il recupero del decoro urbano in una delle arterie principali della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Iniziano i lavori in via Roma. Domani apre il cantiere tra la ’Vasca’ e via Bolzano

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