Circonvallazione di Santa Giustina svolta dopo anni d' attesa | apre il cantiere oltre un anno di lavori
Dopo anni di attese si avvia la realizzazione della nuova circonvallazione di Santa Giustina, con l'apertura ufficiale del cantiere prevista per il mese di giugno. Il progetto, il cui costo supera i 22 milioni di euro, vede ora le prime fasi operative. Prima dell’avvio dei lavori, il Comune ha organizzato un’assemblea pubblica rivolta ai cittadini, per illustrare i dettagli dell’intervento e rispondere alle domande della comunità. La conclusione dei lavori è prevista entro circa un anno.
Parte il percorso verso la realizzazione della nuova circonvallazione di Santa Giustina. In vista dell’avvio dei lavori, previsto dal prossimo mese di giugno, il Comune di Rimini ha convocato un’assemblea pubblica aperta ai cittadini per presentare il progetto dell’opera da oltre 22 milioni di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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