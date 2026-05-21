Circonvallazione di Santa Giustina svolta dopo anni d' attesa | apre il cantiere oltre un anno di lavori

Dopo anni di attese si avvia la realizzazione della nuova circonvallazione di Santa Giustina, con l'apertura ufficiale del cantiere prevista per il mese di giugno. Il progetto, il cui costo supera i 22 milioni di euro, vede ora le prime fasi operative. Prima dell’avvio dei lavori, il Comune ha organizzato un’assemblea pubblica rivolta ai cittadini, per illustrare i dettagli dell’intervento e rispondere alle domande della comunità. La conclusione dei lavori è prevista entro circa un anno.

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